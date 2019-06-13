"Прости нас, Леша": Пелагея о смерти звезды "Голоса"

Согласно словам звезды, абсолютно ничего в образе молодого музыканта не говорило о приближении скорого горя. Пелагея отметила, что Алексей за несколько дней до кончины вернулся с гастролей и чувствовал себя хорошо.

"Сафиулин Леша. Лесик... Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа "ПЕЛАГЕЯ" познакомились с ним... Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть... Прости нас, Леша. И прощай", - гласит надпись под фото.

Ранее певица Елена Решетникова в разговоре с телеканалом "360" рассказала о смерти Сафиулина:

"Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо. Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему резко стало плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать. Он был абсолютно живой, здоровый. Не то чтобы он болел или плохо себя чувствовал накануне, нет", - цитирует артистку topnews.ru.

Напомним, российский певец Алексей Сафиулин был найден мертвым в своей квартире. Его тело было обнаружено в ванной.