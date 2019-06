"Прости нас, Леша": Пелагея о смерти звезды "Голоса"

Сафиулин Леша. Лёсик... Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа "ПЕЛАГЕЯ" познакомились с ним... Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть... Прости нас, Лёша. И прощай.

