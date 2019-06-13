Дамы в летнем - с кавалерами и без: изысканный стиль латвийских поклонников Леонида Агутина
Накануне вечером в юрмальском концертном зале "Дзинтари" прошел большой концерт замечательного российскиого певца, композитора, музыканта, автора песен и аранжировщика Леонида Агутина, который прошлым летом отметил свой 50-летний юбилей.
Ни для кого не секрет, что
этот харизматичный музыкант с душой романтика - любимец женщин, а потому не удивительно, что на его концерте в Юрмале их было заметно больше, чем мужчин.
Смотрите, какие наряды для теплого во всех отношениях вечера выбрали поклонницы Леонида Агутина, причем всех возрастов - от девочек до почтенных дам. Ну и оцените заодно стиль сопровождавших кого-то из них кавалеров.
А если вы там были - ищите себя на фото!