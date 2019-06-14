Latvijas Valsts ceļi предупреждает о пробках на выезде из Риги

Автоводителям, которые на выходные планируют выехать из Риги, следует считаться с тем, что в пятницу во второй половине дня в окрестностях столицы, особенно по направлению в Юрмалу и Саулкрасты, может быть замедлено движение, сообщили агентству LETA в ГАО Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Замедленное движение транспорта на Юрмальском шоссе возможно и в утренние часы, так как на автодороге начались обширные ремонтные работы и изменена организация движения.
Тем, кто выезжает на Курземское побережье, следует считаться с тем, что крупные дорожные работы продолжаются по обе стороны Павилосты, поэтому путь от Эдоле до Юркалне может занять более получаса.
LVC призывает водителей считаться с ограничениями и соблюдать организацию движения в зонах ремонтных работ.
Со всеми ограничениями из-за дорожно-ремонтных работ можно ознакомиться на сайте www.lvceli.lv.