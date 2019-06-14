Latvijas Valsts ceļi предупреждает о пробках на выезде из Риги

Автоводителям, которые на выходные планируют выехать из Риги, следует считаться с тем, что в пятницу во второй половине дня в окрестностях столицы, особенно по направлению в Юрмалу и Саулкрасты, может быть замедлено движение, сообщили агентству LETA в ГАО Latvijas Valsts ceļi (LVC).