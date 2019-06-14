Поклонники не узнали невероятно располневшего "рыжего из Иванушек"

Подписчики солиста "Иванушек" Андрея Григорьева-Апполонова были шокированы последний роликом, который исполнитель разместил на своей странице в Instagram. Фанаты просто не узнали лицо артиста.
Григорьев-Апполонов разместил короткое видео, где он катается на катере.
"С ДНЁМ РОССИИ! Люблю свою Родину! Мир всем! #деньроссии #счастьеесть", - подписал ролик артист.
Под видео тут же появилось множество комментариев. Большинство поклонников не узнали кумира. Одна половина фанатов предположила, что певец сделал пластику. Вторая часть комментирующий отметила, что виной всему - употребление алкоголя.
"Прикольные, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой", "Вредные привычки вон, здоровья и еще раз здоровья", "Рыжий ты такой страшный. Не делай так больше", - писали комментаторы.
Кроме того, они старались приободрить артиста, который недавно перенес развод.