Пт, 14.06.2019
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Поклонники не узнали невероятно располневшего "рыжего из Иванушек"

Андрей Григорьев-Апполонов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Подписчики солиста "Иванушек" Андрея Григорьева-Апполонова были шокированы последний роликом, который исполнитель разместил на своей странице в Instagram. Фанаты просто не узнали лицо артиста. 

Григорьев-Апполонов разместил короткое видео, где он катается на катере.

"С ДНЁМ РОССИИ! Люблю свою Родину! Мир всем! #деньроссии #счастьеесть", - подписал ролик артист. 

Под видео тут же появилось множество комментариев. Большинство поклонников не узнали кумира. Одна половина фанатов предположила, что певец сделал пластику. Вторая часть комментирующий отметила, что виной всему - употребление алкоголя. 

"Прикольные, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой", "Вредные привычки вон, здоровья и еще раз здоровья", "Рыжий ты такой страшный. Не делай так больше", - писали комментаторы. 

Кроме того, они старались приободрить артиста, который недавно перенес развод. 

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