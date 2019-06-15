"Перебор?": Обнаженная Каменских показала загар на голой попе

Как пояснила сама звезда, столь пикантный снимок сделал ее новоиспеченный супруг Потап.

"Поймал меня с утра мой мальчик", - написала Настя под фото.

Снимок получился настолько откровенный, что можно разглядеть роскошную попу артистки. Кроме того, даже можно рассмотреть белую полоску от загара.

За день снимок получил свыше 390 тысяч лайков. Поклонники звездной пары сразу принялись активно комментировать публикацию. Кто-то поддержал смелый поступок певицы, но были и такие, которые посчитали поступок Насти слишком откровенным.

"Мне кажется, это уже перебор", "В трусах было бы не менее красиво", "Фигура огонь", "Это же не порножурнал!", "На вас же дети подписаны", "Попа круче, чем у Ким", - писали подписчики под фото.