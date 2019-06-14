Снова скандал в ГПСС: за хранение кокаина и уклонение от службы задержаны два работника

Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) коснулся очередной скандал - Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало двух сотрудников службы за хранение кокаина в целях реализации наркотика и отлыниваение от работы.
В связи с возможным хранением кокаина в целях дальнейшей продажи было задержано одно должностное лицо ГПСС. В ходе обыска было изъято 23 упаковки с кокаином.
Выяснилось, что сотрудник ГПСС регулярно отсутствовал на рабочем месте и не исполнял свои служебные обязанности, при этом, продолжая получать зарплату.
IDB начало уголовный процесс в связи с возможным мошенничеством в группе лиц по предварительному сговору, подделкой служебных документов и уклонением от службы.
К упомянотому должностному лицу применена мера пресечения - заключение под стражу.
В свою очередь за возможное мошенничество в группе лиц и уклонение от службы задержан еще один сотрудник ГПСС, командир взвода службы. К нему применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Напомним, в конце марта за мошенничество и служебный подлог были задержаны четыре сотрудника Рижского регионального управления ГПСС, в том числе командир взвода.
По другому делу IDB в конце сентября прошлого года задержало тогдашнего замначальника ГПСС Интса Селиса, который присвоил государственное горючее.
По уголовному процессу проведено более десяти обысков, изъяты наличные в размере нескольких тысяч евро, носители данных, а также предмет, похожий на устройство для глушения сигнала GPS.
Два лица помещены под арест с возможностью заменить его залогом, к остальным задержанным меры пресечения будут применены в ближайшее время.
Кроме того в июне IDB призвало прокуратуру Рижского окружного суда предъявить обвинения еще одному сотруднику ГПСС за совращение малолетних.