Снова скандал в ГПСС: за хранение кокаина и уклонение от службы задержаны два работника

В связи с возможным хранением кокаина в целях дальнейшей продажи было задержано одно должностное лицо ГПСС. В ходе обыска было изъято 23 упаковки с кокаином.

Выяснилось, что сотрудник ГПСС регулярно отсутствовал на рабочем месте и не исполнял свои служебные обязанности, при этом, продолжая получать зарплату.

IDB начало уголовный процесс в связи с возможным мошенничеством в группе лиц по предварительному сговору, подделкой служебных документов и уклонением от службы.

К упомянотому должностному лицу применена мера пресечения - заключение под стражу.

В свою очередь за возможное мошенничество в группе лиц и уклонение от службы задержан еще один сотрудник ГПСС, командир взвода службы. К нему применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Напомним, в конце марта за мошенничество и служебный подлог были задержаны четыре сотрудника Рижского регионального управления ГПСС, в том числе командир взвода.

По другому делу IDB в конце сентября прошлого года задержало тогдашнего замначальника ГПСС Интса Селиса, который присвоил государственное горючее.

По уголовному процессу проведено более десяти обысков, изъяты наличные в размере нескольких тысяч евро, носители данных, а также предмет, похожий на устройство для глушения сигнала GPS.

Два лица помещены под арест с возможностью заменить его залогом, к остальным задержанным меры пресечения будут применены в ближайшее время.