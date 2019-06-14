СМИ: Ален Делон госпитализирован

Как сообщается, звезду госпитализировали из-за повторяющихся приступов мигрени. Его ассистент передает, что с артистом все хорошо. "Он проходит обследование, не более того", — пояснил он. Представитель артиста также уточнил, что Делон должен покинуть медицинское учреждение не позже 15 июня.

Согласно данным Closer, сначала Делон попал в госпиталь с подозрением на инсульт.

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.