СМИ: Ален Делон госпитализирован

Французский актер Ален Делон был доставлен в больницу Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на BFM TV.
Как сообщается, звезду госпитализировали из-за повторяющихся приступов мигрени. Его ассистент передает, что с артистом все хорошо. "Он проходит обследование, не более того", — пояснил он. Представитель артиста также уточнил, что Делон должен покинуть медицинское учреждение не позже 15 июня.
Согласно данным Closer, сначала Делон попал в госпиталь с подозрением на инсульт.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.
Ален Делон - легендарный французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Артист считается секс-символом 1960-х - 1980-х годов. Успех к нему пришел после картин "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Чёрный тюльпан" (1964) и многие другие.