"У нас полстраны бухает": Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

В эфире телеканала НТВ танцовщица рассказала о своем отношении к спиртному, после того, как ее обвинили его злоупотреблении.

Звезда подчеркнула, что после того, как отработает концертный день, она может позволить себе выпить шампанского "все, что хочет".

Кроме того, Волочкова отметила, чтол ее номера гораздо сложнее, чем выступление некоторых артистов "под фанеру".

"У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского - алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма", - заявила она в эфире НТВ.