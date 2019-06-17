Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы

Российского продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом журналистам сообщил его сын.
РИА Новости ссылается на слова очевидца, который отмечает, что было невероятно трудно, сделать так, чтобы отъезд продюсера был незаметным.
Продюсер доставлен в "секретное место".
"Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", - цитирует сына продюсера РИА Новости.
Но у Алибасова до сих пор есть проблемы с памятью. Хотя продюсер узнает людей, он не помнит, в каком году находится.
Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.
Сын Бари Каримыча подчеркивает, что продюсеру сейчас больше всего хочется побыть с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Кроме того, ему требуется серьезная реабилитация и постоянное наблюдение за состоянием ожога пищевода.
Алибасов-младший также упомянул, что доставит продюсера на реабилитацию в Казахстан.
Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в больницу после трагической случайности - перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее. Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 11 июня в СМИ появилась информация, что Бари Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна.