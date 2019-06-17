Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы

РИА Новости ссылается на слова очевидца, который отмечает, что было невероятно трудно, сделать так, чтобы отъезд продюсера был незаметным.

Продюсер доставлен в "секретное место".

"Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", - цитирует сына продюсера РИА Новости.

Но у Алибасова до сих пор есть проблемы с памятью. Хотя продюсер узнает людей, он не помнит, в каком году находится.

Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.

Сын Бари Каримыча подчеркивает, что продюсеру сейчас больше всего хочется побыть с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Кроме того, ему требуется серьезная реабилитация и постоянное наблюдение за состоянием ожога пищевода.

Алибасов-младший также упомянул, что доставит продюсера на реабилитацию в Казахстан.