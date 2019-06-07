Пт, 7.06.2019
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Трагедия Алибасова: СМИ рассказали в деталях, как это произошло

ФОТО: https://www.instagram.com/alibasov_nana/?hl=ru

72-летний российский продюсер Бари Алибасов продолжает бороться за жизнь. Издание "Московский комсомолец" приводит подробное описание этого инцидента. 

По словам журналистов у продюсера был эмоциональный разговор по телефону. бари Каримыч находился в домашней студии и обсуждал детали звукозаписи и аранжировки. 

"Процесс сопровождался некоторой нервозностью", - цитирует издание слова родных.

Все случилось внезапно. Было темно, а Бари Каримыч был без очков.

С плохим зрением он нащупал оставленную сантехниками жидкость для прочистки труб. Алибасов решил, что это напиток. Он не посмотрев налил содержимое в стакан и выпил залпом.

Когда он понял, что произошло, то немедленно вызвал помощников. В тот день Алибасов был дома один. Продюсера доставили в больницу, где врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей. В СМИ появились новости о предстоящей операции, но пока точных подтверждений этому нет. 

На данный момент продюсер введен медикаментозный сон. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь группы "На-На" Вадим Горжанкин. 

6 июня адвокат Сергей Жорин поделился в Twitter подробностями завещания российского продюсера Бари Алибасова. Юрист утверждает, что он тоже указан в документе. Он также намекает на неожиданный поворот для наследников. 

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