Трагедия Алибасова: СМИ рассказали в деталях, как это произошло

По словам журналистов у продюсера был эмоциональный разговор по телефону. бари Каримыч находился в домашней студии и обсуждал детали звукозаписи и аранжировки.

С плохим зрением он нащупал оставленную сантехниками жидкость для прочистки труб. Алибасов решил, что это напиток. Он не посмотрев налил содержимое в стакан и выпил залпом.

Когда он понял, что произошло, то немедленно вызвал помощников. В тот день Алибасов был дома один. Продюсера доставили в больницу, где врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей. В СМИ появились новости о предстоящей операции, но пока точных подтверждений этому нет.