"Я очень разочаровалась в Игоре Талькове": Открылись новые подробности из жизни певца и Азизы

Оказывается, между звездой и покойным Игорем Тальковым могла возникнуть некрасивая ситуация, которая и привела к конфликту между Тальковым и избранником Азизы - Игорем Малоховым.

"Я говорю: "Что случилось?". Она: "Гуля, не знаю, как тебе сказать. Я очень разочаровалась в Игоре Талькове"", - вспоминает слова сестры Гульнара.

Инцидент произошел в конце 1990 года. Игорь Тальков пригласил певицу на ужин, но вместо ресторана поехал с Азизой за город. Когда они пересекли черту города, артистка спросила певца о происходящем. Тогда Тальков рассказал, что хочет свести ее с криминальным авторитетом. Азиза запаниковала от происходящего и потребовала остановить машину.

"Моя сестра вышла из авто. Хорошо, что с ней беды не случилось", - сказала Гульнара.

Азиза оказалась одна на трассе. Оказывается, Тальков уехал и не вернулся. Певице помогла молодая пара, которая согласилась ее подвезти.

Этот странный поступок навсегда изменил отношений Азизы к Талькову.

"После этого случая Игорь, проходя мимо, не смотрел мне в глаза, а я вообще в его сторону не поворачивалась", - вспоминает слова Азизы сестра.

Но близкие из окружении артиста не поверили словам женщины. Они считают, что Игорь Тальков был не способен на подобное.

Напомним, Следственный комитет в Санкт-Петербурге сообщил о возобновлении уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. По данному делу вновь были приглашены свидетели и очевидцы драки. До сих пор этот случай имеет широкий резонанс, а оружие, из которого был убит музыкант, до сих пор не найдено и убийство до настоящего времени считается нераскрытым.