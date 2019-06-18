Вт, 18.06.2019
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  • "Я очень разочаровалась в Игоре Талькове": Открылись новые подробности из жизни певца и Азизы

"Я очень разочаровалась в Игоре Талькове": Открылись новые подробности из жизни певца и Азизы

Певица Азиза

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Сестра известной исполнительницы Азизы Гульнара Мухамедова стала героиней программы "На самом деле". Женщина рассказала ведущему шоу Дмитрию Шепелеву о разговоре, который состоялся между ее сестрой и Игорем Тальковым

Оказывается, между звездой и покойным Игорем Тальковым могла возникнуть некрасивая ситуация, которая и привела к конфликту между Тальковым и избранником Азизы - Игорем Малоховым. 

"Я говорю: "Что случилось?". Она: "Гуля, не знаю, как тебе сказать. Я очень разочаровалась в Игоре Талькове"", - вспоминает слова сестры Гульнара.

Инцидент произошел в конце 1990 года. Игорь Тальков пригласил певицу на ужин, но вместо ресторана поехал с Азизой за город. Когда они пересекли черту города, артистка спросила певца о происходящем. Тогда Тальков рассказал, что хочет свести ее с криминальным авторитетом. Азиза запаниковала от происходящего и потребовала остановить машину. 

"Моя сестра вышла из авто. Хорошо, что с ней беды не случилось", - сказала Гульнара. 

Азиза оказалась одна на трассе. Оказывается, Тальков уехал и не вернулся. Певице помогла молодая пара, которая согласилась ее подвезти.

Этот странный поступок навсегда изменил отношений Азизы к Талькову.

"После этого случая Игорь, проходя мимо, не смотрел мне в глаза, а я вообще в его сторону не поворачивалась", - вспоминает слова Азизы сестра.  

Но близкие из окружении артиста не поверили словам женщины. Они считают, что Игорь Тальков был не способен на подобное.

Напомним, Следственный комитет в Санкт-Петербурге сообщил о возобновлении уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. По данному делу вновь были приглашены свидетели и очевидцы драки. До сих пор этот случай имеет широкий резонанс, а оружие, из которого был убит музыкант, до сих пор не найдено и убийство до настоящего времени считается нераскрытым. 

Убийство музыканта и исполнителя Игоря Талькова произошло в воскресенье 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге  во время сборного концерта звёзд советской эстрады, организованного продюсерской компанией ЛИС'С. Убийство остается самым громким и загадочным в истории российского шоу-бизнеса. 

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