Эстония должна заплатить миллионы евро за съемки фильма Нолана
Директор Эстонского института кинематографии Эдит Сепп сообщила, что Эстония должна будет заплатить миллионы евро за съемки в Таллинне фильма американского кинорежиссера Кристофера Нолана. Об этом пишет Postimees.ee.
Согласно информации, которой располагают эстонские СМИ, при Эстонском институте кинематографии есть программа Film Estonia.
Эта программа позволяет в случае съемок таких крупномасштабных фильмов как "Догма"(Tenet) покрывать съемочной группе 30% произведенных в Эстонии расходов.
Директор института уже подала заявку в государственный резерв, но пока не знает, когда будет принято решение.
"Поскольку это бизнес-соглашение, я не могу разглашать его детали", - пояснила Сепп.
В свою очередь, она отметила, что съемочная группа Нолана потратит в Таллинне более десяти миллионов, но меньше ста миллионов евро.
"Не все будет возвращено в виде прямых налогов, но большая часть вернется через косвенные налоги, то есть через плату за гостиницы, общественное питание, расходы транспортных фирм и этот расчет занимает полгода", - объяснила Сепп.
Напомним, в начале месяца министр культуры Эстонии Тынис Лукас на пресс-конференции планировал, что кинопроект Нолана оставит в Эстонии 16 миллионов евро.
*Из этой суммы свою часть должны получают различные партнеры: местная продюсерская фирма Allfilm, транспортные и строительные компании, которые создадут необходимую для съемок среду, студенты Балтийской школы кино и медиа, 1200 человек массовки. А также дополнительный доход тем, кто будет снабжать продовольствием, и отелям.