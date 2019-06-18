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Эстония должна заплатить миллионы евро за съемки фильма Нолана
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Режиссер Кристофер Нолан и его команда в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Директор Эстонского института кинематографии Эдит Сепп сообщила, что Эстония должна будет заплатить миллионы евро за съемки в Таллинне фильма американского кинорежиссера Кристофера Нолана. Об этом пишет Postimees.ee.

Согласно информации, которой располагают эстонские СМИ, при Эстонском институте кинематографии есть программа Film Estonia.

Эта программа позволяет в случае съемок таких крупномасштабных фильмов как "Догма"(Tenet) покрывать съемочной группе 30% произведенных в Эстонии расходов.

Директор института уже подала заявку в государственный резерв, но пока не знает, когда будет принято решение.

"Поскольку это бизнес-соглашение, я не могу разглашать его детали", - пояснила Сепп.

В свою очередь, она отметила, что съемочная группа Нолана потратит в Таллинне более десяти миллионов, но меньше ста миллионов евро.

"Не все будет возвращено в виде прямых налогов, но большая часть вернется через косвенные налоги, то есть через плату за гостиницы, общественное питание, расходы транспортных фирм и этот расчет занимает полгода", - объяснила Сепп.

Напомним, в начале месяца министр культуры Эстонии Тынис Лукас на пресс-конференции планировал, что кинопроект Нолана оставит в Эстонии 16 миллионов евро.

*Из этой суммы свою часть должны получают различные партнеры: местная продюсерская фирма Allfilm, транспортные и строительные компании, которые создадут необходимую для съемок среду, студенты Балтийской школы кино и медиа, 1200 человек массовки. А также дополнительный доход тем, кто будет снабжать продовольствием, и отелям. 

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