Эстония должна заплатить миллионы евро за съемки фильма Нолана

Согласно информации, которой располагают эстонские СМИ, при Эстонском институте кинематографии есть программа Film Estonia.

Эта программа позволяет в случае съемок таких крупномасштабных фильмов как "Догма"(Tenet) покрывать съемочной группе 30% произведенных в Эстонии расходов.

Директор института уже подала заявку в государственный резерв, но пока не знает, когда будет принято решение.

"Поскольку это бизнес-соглашение, я не могу разглашать его детали", - пояснила Сепп.

В свою очередь, она отметила, что съемочная группа Нолана потратит в Таллинне более десяти миллионов, но меньше ста миллионов евро.

"Не все будет возвращено в виде прямых налогов, но большая часть вернется через косвенные налоги, то есть через плату за гостиницы, общественное питание, расходы транспортных фирм и этот расчет занимает полгода", - объяснила Сепп.

Напомним, в начале месяца министр культуры Эстонии Тынис Лукас на пресс-конференции планировал, что кинопроект Нолана оставит в Эстонии 16 миллионов евро.