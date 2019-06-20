Подробности развода Виторгана и Собчак: алименты, имущество и опека над сыном

Российская журналистка Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган официально разведены. Как оказалось, телеведущая решила обойтись без споров и скандалов - развод состоялся без раздела имущества. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Вся недвижимость приобретенная в браке зарегистрирована на Ксению, кроме того приобреталась на ее деньги.
Напомним, Собчак и виторган поженились в 2013 году. За шесть лет брака была квартира в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье.
- Квартира с панорамным остеклением стоит порядка 4,885 млн евро.
В ней - четыре ванные комнаты, обширный гардероб, детская и зимний сад.
- Загородный дом в коттеджном поселке "Американская мечта".
Кроме того, если верить информации в СМИ у Максима Виторгана еще есть две квартиры в Москве.
У Собчак есть еще одна квартира в Москве (которая сдается), квартира в Питере, апартаменты в Латвии (Юрмала) и дом на Рублевком шоссе, который также принадлежит ее мамеЛюдмиле Нарусовой.
Суд не стал рассматривать вопрос про алименты.
Журналисты догадываются, что бывшие супруги просто договорились о конкретной сумме.
Сын Собчак и Виторгана Платон останется жить с матерью, но у Максима есть неограниченные возможности видеть ребенка.
Кроме того, по словам свидетелей он часто проводит время с сыном. Иногда, когда Ксении нет в Москве, он ночует в ее квартире вместе с сыном.
СМИ также упоминают, что журналистка начала строительство еще одного загородного дома, где будет две детские спальни.
Напомним, 8 марта Максим Виторган и Ксения Собчак разместили в своих социальных сетях сообщения, где объявили о разводе. Журналистка сейчас появляется на публике с новым возлюбленным - режиссером Константином Богомоловым.