Подробности развода Виторгана и Собчак: алименты, имущество и опека над сыном

Вся недвижимость приобретенная в браке зарегистрирована на Ксению, кроме того приобреталась на ее деньги.

Напомним, Собчак и виторган поженились в 2013 году. За шесть лет брака была квартира в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье.

Квартира с панорамным остеклением стоит порядка 4,885 млн евро.

В ней - четыре ванные комнаты, обширный гардероб, детская и зимний сад.

Загородный дом в коттеджном поселке "Американская мечта".

Кроме того, если верить информации в СМИ у Максима Виторгана еще есть две квартиры в Москве.

У Собчак есть еще одна квартира в Москве (которая сдается), квартира в Питере, апартаменты в Латвии (Юрмала) и дом на Рублевком шоссе, который также принадлежит ее мамеЛюдмиле Нарусовой.

Суд не стал рассматривать вопрос про алименты.

Журналисты догадываются, что бывшие супруги просто договорились о конкретной сумме.

Сын Собчак и Виторгана Платон останется жить с матерью, но у Максима есть неограниченные возможности видеть ребенка.

Кроме того, по словам свидетелей он часто проводит время с сыном. Иногда, когда Ксении нет в Москве, он ночует в ее квартире вместе с сыном.

СМИ также упоминают, что журналистка начала строительство еще одного загородного дома, где будет две детские спальни.