Чт, 20.06.2019
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  • Подробности развода Виторгана и Собчак: алименты, имущество и опека над сыном

Подробности развода Виторгана и Собчак: алименты, имущество и опека над сыном

Максим Виторган и Ксения Собчак

ФОТО: https://www.instagram.com/mvitorgan/

Российская журналистка Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган официально разведены. Как оказалось, телеведущая решила обойтись без споров и скандалов - развод состоялся без раздела имущества. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Вся недвижимость приобретенная в браке зарегистрирована на Ксению, кроме того приобреталась на ее деньги. 

Напомним, Собчак и виторган поженились в 2013 году. За шесть лет брака была квартира в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье. 

  • Квартира с панорамным остеклением  стоит порядка 4,885 млн евро.

В ней - четыре ванные комнаты, обширный гардероб, детская и зимний сад. 

  • Загородный дом в коттеджном поселке "Американская мечта". 

Кроме того, если верить информации в СМИ у Максима Виторгана еще есть две квартиры в Москве.

У Собчак есть еще одна квартира в Москве (которая сдается), квартира в Питере, апартаменты в Латвии (Юрмала) и дом на Рублевком шоссе, который также принадлежит ее мамеЛюдмиле Нарусовой. 

Суд не стал рассматривать вопрос про алименты.

Журналисты догадываются, что бывшие супруги просто договорились о конкретной сумме.  

Сын Собчак и Виторгана Платон останется жить с матерью, но у Максима есть неограниченные возможности видеть ребенка.

Кроме того, по словам свидетелей он часто проводит время с сыном. Иногда, когда Ксении нет в Москве, он ночует в ее квартире вместе с сыном. 

СМИ также упоминают, что журналистка начала строительство еще одного загородного дома, где будет две детские спальни. 

Напомним, 8 марта Максим Виторган и Ксения Собчак разместили в своих социальных сетях сообщения, где объявили о разводе. Журналистка сейчас появляется на публике с новым возлюбленным - режиссером Константином Богомоловым. 

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