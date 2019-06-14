"Виторган был круче": Зрители в шоке от высокомерия Богомолова

Теперь журналистка взяла интервью у нового возлюбленного для программы "Осторожно, Собчак".

Разговор начался довольно остро. Ксения спросила про его должность доверенного лица мэра Москвы Сергея Собянина, а также про выдвижение его на пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной.

Константин Богомолов ФОТО: скриншот видео

В беседе между звездами присутствовала какая-то неформальность.

Ксения говорила с режиссером довольно мягко, а он часто использовал обращение "родная".

Ксения Собчак ФОТО: скриншот видео

Тем не менее, Константин держался довольно высокомерно. На протяжении всей программы режиссер не переставал себя нахваливать. Он отмечал, что настолько крут, что ему не требуются никакие наркотики. Кроме того, он подчеркнул, что театр - это одно, но он также себя считает писателем.

"Перед тобой сидит человек, обладающий одновременно и интеллектом, и даром", - с неким чувством собственного превосходства отметил Богомолов.

Но Ксения Анатольевна не растерялась и сказала: "Я еще не знаю, сколько у программы с тобой будет просмотров... Извини, ты же не Ольга Бузова".

На что режиссер ей тут же парировал: "Ну, мать, если видео не набрало миллион, то это значит ты этот миллион не набрала".

На вопрос о личной жизни Богомолов кокетливо ответил, что он этот вопрос не комментирует.

Зрители отреагировали достаточно жестко на это интервью.

Основные претензии были о том, что беседа получилась невероятно скучной. Кроме того, весь выпуск ощущались надменность и напыщенность Константина.

"Зажравшийся мудак", "Первое интервью из всех, что я смотрела на YouTube, который не досмотрела до конца", "Не увидела интересной личности. Увидела высокомерие и самовлюблённость", "Невыносимо скучный диалог", "Но Виторган был круче. Этот скучный мужик", - писали пользователи под видео.

На момент написания статьи выпуск собрал чуть более 500 тысяч просмотров. Количество лайков составляет 8 тысяч, что практическо равно количеству дизлайков.