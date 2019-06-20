Видео: Микелла ответила злопыхателям трогательным пением под аккомпанемент

Дочка исполнительницы Алсу Микелла Абрамова недавно разместила на своей странице в Instagram композицию "Это любовь", которую она записала совместно с Ержаном Максимом. Пользователи отреагировали на композицию неоднозначно, часть решила, что голос девочки обработан и она так хорошо не умеет петь.
После подобной критики Микелла разместила на своей странице фрагменты исполнения трех хитов таких мировых звезд, как Адель, Билли Айлиш и Ариана Гранде.
"Мои любимые певицы... Как думаете, чья музыка мне больше подходит?", - спросила своих поклонников девочка.
Стоит также отметить, что все три композиции исполнялись под аккомпанемент - Микелла сама пела и сама играла на фортепиано.
"И кто скажет, что эта девочка не талантливая, явно лишь те, кто слеп или полон злости", "Я думаю, она большой артист в будущем", "Голос - мощь", "Талантливая девочка", "Какой приятный тембр голоса", - писали комментаторы под видео.
Конечно, злых комментариев тоже было много. Большинство из них отмечали, что в пении Микеллы нет ничего особенного.
Напомним, настоящий скандал вызвала победа Микеллы на шоу "Голос. Дети". Первый канал аннулировал результаты, после того, как было обнаружено искусственно воздействие на голосование в финале шоу "Голос. Дети". Был проведен спецвыпуск и победителями стали все участники финала.