Видео: Микелла ответила злопыхателям трогательным пением под аккомпанемент

После подобной критики Микелла разместила на своей странице фрагменты исполнения трех хитов таких мировых звезд, как Адель, Билли Айлиш и Ариана Гранде.

"Мои любимые певицы... Как думаете, чья музыка мне больше подходит?", - спросила своих поклонников девочка.

Стоит также отметить, что все три композиции исполнялись под аккомпанемент - Микелла сама пела и сама играла на фортепиано.

"И кто скажет, что эта девочка не талантливая, явно лишь те, кто слеп или полон злости", "Я думаю, она большой артист в будущем", "Голос - мощь", "Талантливая девочка", "Какой приятный тембр голоса", - писали комментаторы под видео.

Конечно, злых комментариев тоже было много. Большинство из них отмечали, что в пении Микеллы нет ничего особенного.