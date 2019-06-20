Чт, 20.06.2019
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Ледники Гималаев стали таять в два раза быстрее

Гималаи, иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Ледники Гималаев таят вдвое быстрее в начале XXI, чем это происходило в конце ХХ века. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

"Наши результаты показывают, что ледники в Гималаях претерпели значительную потерю льда за последние 40 лет, причем средняя скорость потери льда в XXI веке в два раза выше по сравнению с концом XX века", - говорится в исследовании.

Авторы исследования отмечают, что ускорение процесса таяния ледников могло произойти из-за потепления в этом регионе, которое зафиксировали метеорологические станции.

Средняя температура воздуха в этом месте выросла на один градус Цельсия в 2000-2016 годах по сравнению с данными последней четверти прошлого века.

Для проведения исследования были использованы цифровые модели рельефа Гималаев, которые были получены из спутников времен "холодной войны"  и современных изображений со спутников.

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