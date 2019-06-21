NYT: Трамп отменил авиаудар по Ирану, когда самолеты уже были в воздухе

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, а затем отозвал авиаудары по Ирану. Об этом сообщает The New York Times.
Источник издания сообщил, что Трамп утвердил удар по ряду целей, среди которых были радары и ракетные батареи.
Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе.
Согласно данным NYT, удар планировалось нанести рано утром чтобы свести к минимуму количество жертв среди мирного населения. Однако вскоре военными было получено сообщение об отмене операции, по меньшей мере временно.
Причина, по которой глава США передумал, не сообщается. Также непонятно, может ли операция возобновиться.
Как сообщается, ранее Трамп заявил, что Иран "совершил большую ошибку", атаковав танкеры в Оманском заливе и американский разведывательный дрон.