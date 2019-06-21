NYT: Трамп отменил авиаудар по Ирану, когда самолеты уже были в воздухе

Источник издания сообщил, что Трамп утвердил удар по ряду целей, среди которых были радары и ракетные батареи.

Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе.

Согласно данным NYT, удар планировалось нанести рано утром чтобы свести к минимуму количество жертв среди мирного населения. Однако вскоре военными было получено сообщение об отмене операции, по меньшей мере временно.

Причина, по которой глава США передумал, не сообщается. Также непонятно, может ли операция возобновиться.