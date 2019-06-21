"Надо сбрасываться и лечить": Шура заявил, что Хлебникову надо спасать от алкоголизма

Исполнитель признался, что наркотики и алкоголь основательно ему испортили жизнь. "Мы похоронили и не одного и не третьего" , - отметил Шура. Среди известных он назвал Евгения Осина и Криса Кельми.

"В свое время в 90-х все пожрали наркоту. Кто-то справился, а кто-то - нет...

Я очень переживаю за здоровье замечательной "Чашки кофею"... Мне прислали фото, где она сидит... Я думаю, надо сбрасываться и лечить... Это очень страшно", - признался он.

Шура не понимает, что происходит с Мариной Хлебниковой. Певец искренне хочет ей помочь.

"Это очень страшное фото... У меня были мысли взять и отвести к моему наркологу. Алкашка, наверное... Не хочется больше никого хоронить", - сказал певец в интервью.

Он объяснил, что его кодировали два года, он полтора года лечился от наркозависимости. Шура отметил, что если откровенно не говорить об этом, то "это будет дальше".

"Я об этом начал говорить первый. Вторая подхватила Милявская - поцеловала меня и начала говорить", - поясняет певец.