Конфликт в квартире Алибасова: Полиция, скорая помощь и проверка на психотропные вещества

Наряд полиции был вызван из-за его подруги и диетолога Марият Мухиной.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин объяснил журналистам, что конфликт произошел именно по вине Марии Мухиной.

Он отметил, что она яковы "выдала" себя за врача а также заявила, что Бари Каримыча удерживают в его квартире насильно.

После разразившегося скандала Алибасов сам вызвал полицию. Но приехавшим полицейским он, сказал, что его никто не удерживает и попросил "не тревожить жителей подъезда".

Пиар-директор отмечает, что у продюсера были взяты анализы на психотропные вещества.

РИА Новости пишут, что Мухина в беседе с журналистами отрицала то, что она выдавала себя за врача НИИ Склифосовского.

Она пояснила, что знакома с Бари Каримычем 10 лет. Женщине искренне переживала, что помощники дают продюсеру меньше лекарств, чем выписали врачи. Кроме того, они не сделали необходимый укол. Марият Мухина отметила, что приехала сделать укол сама, но помощники ей этого не позволили.