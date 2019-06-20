"Отдам животным в приюты": Алибасов решил лишить сына всего наследства

"Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты", - цитирует продюсера издание.

Напомним, более двух недель назад произошло несчастье - продюсер и музыкант Бари Алибасов выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с соком. Артисту была оказано помощь медиков и диагностирован сильнейший ожог желудка. Некоторое время Бари Каримыч находился в медикаментозной коме.

Сейчас звезда чувствует себя лучше.

Его любимый кот Чуча был найден, что не могло не порадовать Алибасова.