"Отдам животным в приюты": Алибасов решил лишить сына всего наследства

В СМИ стали появляться слухи, что сын продюсера и музыканта Бари Алибасова стал зарабатывать на несчастье отца. На такие разговоры Бари Каримыч отреагировал категорично. Об этом пишет "Комсомольская правда".
"Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты", - цитирует продюсера издание.
Напомним, более двух недель назад произошло несчастье - продюсер и музыкант Бари Алибасов выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с соком. Артисту была оказано помощь медиков и диагностирован сильнейший ожог желудка. Некоторое время Бари Каримыч находился в медикаментозной коме.
Сейчас звезда чувствует себя лучше.
Его любимый кот Чуча был найден, что не могло не порадовать Алибасова.
Журналисты сообщают, что продюсер питается детским пюре, заново учится ходить и не совсем понимает, что же с ним произошло. Впереди у Бари Каримыча еще долгий период реабилитации.