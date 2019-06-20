Чт, 20.06.2019
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"Отдам животным в приюты": Алибасов решил лишить сына всего наследства

Бари Алибасов

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

В СМИ стали появляться слухи, что сын продюсера и музыканта Бари Алибасова стал зарабатывать на несчастье отца. На такие разговоры Бари Каримыч отреагировал категорично. Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты", - цитирует продюсера издание.

Напомним, более двух недель назад произошло несчастье - продюсер и музыкант Бари Алибасов выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с соком. Артисту была оказано помощь медиков и диагностирован сильнейший ожог желудка. Некоторое время Бари Каримыч находился в медикаментозной коме. 

Сейчас звезда чувствует себя лучше.

Его любимый кот Чуча был найден, что не могло не порадовать Алибасова. 

Журналисты сообщают, что продюсер питается детским пюре, заново учится ходить и не совсем понимает, что же с ним произошло. Впереди у Бари Каримыча еще долгий период реабилитации. 

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