Сб, 22.06.2019
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"Лихие 90-е": Шура пел в зоопарке для недавно родившей обезьяны

Шура

ФОТО: Александр Андреев/Русский TVNET

Российский исполнитель Шура (Александр Медведев) стал героем программы Анастасии Ивлеевой Agentshow 2.0., где рассказал про 90-е и его бешеную популярность в те годы. Артист отметил, что он был настолько востребован, что однажды его позвали петь в зоопарк для обезьяны, которая недавно родила. 

По словам самого артиста в 90-е годы он был невероятно востребован. Шура занимал очень высокие позиции по сумме гонораров, а также имел невероятный гастрольный график. 

"Я пел в зоопарке. Обезьяна родила и меня заказали. У тетки,которая там работала была на мобильнике моя песня. И обезьяна подрывалась и выхватывала телефон и слушала. Когда она родила, они пригласили меня. Это было очень круто! Я пел пять песен", - вспоминает смеясь Шура.

Обезьяна даже угостила артиста бананом.

"От животного получить банан - это надо постараться!", - подытожил певец. 

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