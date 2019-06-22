"Лихие 90-е": Шура пел в зоопарке для недавно родившей обезьяны

По словам самого артиста в 90-е годы он был невероятно востребован. Шура занимал очень высокие позиции по сумме гонораров, а также имел невероятный гастрольный график.

"Я пел в зоопарке. Обезьяна родила и меня заказали. У тетки,которая там работала была на мобильнике моя песня. И обезьяна подрывалась и выхватывала телефон и слушала. Когда она родила, они пригласили меня. Это было очень круто! Я пел пять песен", - вспоминает смеясь Шура.