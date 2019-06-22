"Лихие 90-е": Шура пел в зоопарке для недавно родившей обезьяны

Российский исполнитель Шура (Александр Медведев) стал героем программы Анастасии Ивлеевой Agentshow 2.0., где рассказал про 90-е и его бешеную популярность в те годы. Артист отметил, что он был настолько востребован, что однажды его позвали петь в зоопарк для обезьяны, которая недавно родила.
По словам самого артиста в 90-е годы он был невероятно востребован. Шура занимал очень высокие позиции по сумме гонораров, а также имел невероятный гастрольный график.
"Я пел в зоопарке. Обезьяна родила и меня заказали. У тетки,которая там работала была на мобильнике моя песня. И обезьяна подрывалась и выхватывала телефон и слушала. Когда она родила, они пригласили меня. Это было очень круто! Я пел пять песен", - вспоминает смеясь Шура.
Обезьяна даже угостила артиста бананом.
"От животного получить банан - это надо постараться!", - подытожил певец.