Милота в Рижской думе: Кот Мурис "предчувствовал" отстранение мэра Риги Турлайса

В четверг, 20 июня, теперь уже экс-мэр Риги Дайнис Турлайс потерял свою должность. Недоверие ему выразил 31 депутат Рижской думы. До голосования о недоверии журналисты взяли несколько комментариев у Турлайса. То, что в объективы операторов попадёт нечто настолько милое, кажется, никто не ожидал.
Про эпопею и переживания рижан о нелегкой судьбе думских котов Кузи и Муриса Русский TVNET уже писал в статье "Думские коты Кузя и Мурис. Психологическая драма в четырёх действиях".
Но вчера, 20 июня, дело приобрело новый поворот. Во время интервью Турлайса с журналистом Латвийского телевидения, один из думских котов, Мурис, повёл себя вполне в духе четвероногих из семейства кошачьих. Пока Дайнис отвечал на вопросы, пушистый обитатель думы вальяжно улёгся на пол, задрав лапы. Что делал в это время Кузя, не известно.
"Понедельник. Интервью об ожидаемом голосовании о доверии. Мурис чувствует 100%", — подписал снимок журналист Иван Милов.
Pirmdiena. intervija par gaidāmo uzticības balsojumu. Muris 100% nojauta! pic.twitter.com/G49IJVhfdd— Ivans Milovs (@IMilovs) 20 июня 2019 г.
Примечательно, что после того, как был от должности мэра был отстранён Нил Ушаков, пользователи начали размышлять о судьбе котов, попавших в Рижскую думу из приюта. Позже на эту тему высказался сам Турлайс.
Политик сыронизировал, что коты не имеют политической принадлежности, и он не собирается их выгонять.
В связи со вчерашними событиями, возможно, у жителей столицы появился новый повод переживать за Кузю у Муриса.
Напомним, если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент будет вправе инициировать роспуск думы.
Галерея: Думские коты Кузя и Мурис