Милота в Рижской думе: Кот Мурис "предчувствовал" отстранение мэра Риги Турлайса

Про эпопею и переживания рижан о нелегкой судьбе думских котов Кузи и Муриса Русский TVNET уже писал в статье "Думские коты Кузя и Мурис. Психологическая драма в четырёх действиях".

Но вчера, 20 июня, дело приобрело новый поворот. Во время интервью Турлайса с журналистом Латвийского телевидения, один из думских котов, Мурис, повёл себя вполне в духе четвероногих из семейства кошачьих. Пока Дайнис отвечал на вопросы, пушистый обитатель думы вальяжно улёгся на пол, задрав лапы. Что делал в это время Кузя, не известно.

"Понедельник. Интервью об ожидаемом голосовании о доверии. Мурис чувствует 100%", — подписал снимок журналист Иван Милов.

Pirmdiena. intervija par gaidāmo uzticības balsojumu. Muris 100% nojauta! pic.twitter.com/G49IJVhfdd — Ivans Milovs (@IMilovs) 20 июня 2019 г.

Примечательно, что после того, как был от должности мэра был отстранён Нил Ушаков, пользователи начали размышлять о судьбе котов, попавших в Рижскую думу из приюта. Позже на эту тему высказался сам Турлайс.

Политик сыронизировал, что коты не имеют политической принадлежности, и он не собирается их выгонять.

В связи со вчерашними событиями, возможно, у жителей столицы появился новый повод переживать за Кузю у Муриса.

Напомним, если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент будет вправе инициировать роспуск думы.