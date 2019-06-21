Пт, 21.06.2019
Во время правления Путина политические репрессии стали обязательной составляющей государственной политики РФ. Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ)

"Что это было?": Провокационный стиль Бузовой в Кремле

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Ольга Бузова

ФОТО: Кадр из клипа

Популярная ведущая, певица, и актриса Ольга Бузова недавно выступила на мероприятии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце. Звезда предстала перед юной аудиторией в несколько провокационном виде - серебристом боди. Наряд артистки вызвал шквал критики среди пользователей и побудил массу гневных публикаций в СМИ. 

Бузова также разместила на своей странице в Instagram фрагмент выступления с балетом "Тодес" под песню "Водица". 

(орфография и пунктуация сохранены)

"Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие. Какие Вы все красивые и счастливые. Впереди Вас ждёт увлекательная жизнь. Я с Вами, я в Вас верю, я Вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится. Ваша Ольга Бузова", - написала артистка. 

Подписчики певицы разделились на два лагеря - часть хвалили внешность Ольги, но были и такие, кто был возмущен слишком откровенным нарядом Бузовой. 

"Бузова в купальнике выступает в Кремле", "Никакой женственности", "Ну нелепо выглядит, как коняшка", - писали в люди в комментариях. 

Ранее Русский TVNET писал, что Ольга Бузова становится популярнее Владимира Путина.

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