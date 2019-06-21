"Что это было?": Провокационный стиль Бузовой в Кремле

"Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие. Какие Вы все красивые и счастливые. Впереди Вас ждёт увлекательная жизнь. Я с Вами, я в Вас верю, я Вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится. Ваша Ольга Бузова", - написала артистка.