"Что это было?": Провокационный стиль Бузовой в Кремле

Популярная ведущая, певица, и актриса Ольга Бузова недавно выступила на мероприятии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце. Звезда предстала перед юной аудиторией в несколько провокационном виде - серебристом боди. Наряд артистки вызвал шквал критики среди пользователей и побудил массу гневных публикаций в СМИ.
Бузова также разместила на своей странице в Instagram фрагмент выступления с балетом "Тодес" под песню "Водица".
(орфография и пунктуация сохранены)
"Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие. Какие Вы все красивые и счастливые. Впереди Вас ждёт увлекательная жизнь. Я с Вами, я в Вас верю, я Вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится. Ваша Ольга Бузова", - написала артистка.
Подписчики певицы разделились на два лагеря - часть хвалили внешность Ольги, но были и такие, кто был возмущен слишком откровенным нарядом Бузовой.
"Бузова в купальнике выступает в Кремле", "Никакой женственности", "Ну нелепо выглядит, как коняшка", - писали в люди в комментариях.
Ранее Русский TVNET писал, что Ольга Бузова становится популярнее Владимира Путина.
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Кремль - ✅ Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие ❤️❤️❤️ Какие вы Все красивые и счастливые 🙏🏻 Впереди Вас ждёт увлекательная жизнь ❤️❤️❤️ Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится 😇 Ваша Ольга Бузова & @todes_official 🕊 #водица💦#танцуйподбузову#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#Бузова#Buzova