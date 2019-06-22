Видео: Филипп Киркоров осмотрел женщину в гинекологическом кресле

Популярный исполнитель Филипп Киркоров решился выпустить новый скандальный клип "Стеснение пропало". На своей странице в Instagram артист сделал шокирующий анонс.
Если верить видео, то певец примерил на себя роль акушера-гинеколога. В ролике Киркоров одет как врач, который принимает роды у некой женщины.
Артист предупреждает зрителей, что этот клип будет категории "18+". Он попросил всех хейтеров не забыть отписать очередной негативный отзыв. Известно, что премьера в Сети состоится 24 июня.
Рождение клипа #Стеснениепропало 24/06/2019 🔜 Принимать роды будем вместе!🆘🚑🚨 Готовы? PS 🔞 В силу специфики категории 1⃣8⃣➗, этот контент может шокировать вас, оскорбить ваши чувства или повредить вашему нравственному развитию. Нажимая на видео пальцем 2 раза, вы подтверждаете, что: ⛔ вам нравится видео; ⛔ даёте клятву посмотреть клип в день премьеры; Если вы не хотите продолжать просмотр, обязательно напишите хейтерский комментарий под этим постом‼️ Будьте ответственны за свои поступки! Я вас предупредил! @tina_kandelaki, а вот и ответ на твой флешмоб) потому что клип #Стеснениепропало и есть про комплексы! #КОМПЛЕКСныйразговор #градусповыше
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