СМИ: Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

80-летняя Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была срочно госпитализирована в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Известно, что артистка вызвала скорую помощь после того, как почувствовав себя плохо.
Причиной стал приступ удушья.
Медики не смогли помочь актрисе в домашних условиях и приняли решение доставить Лидию Николаевну в больницу.
Как пишут СМИ, причиной удушья стал сильный приступ астмы.
Напомним, что супругом звезды является продюсер и музыкант Бари Алибасов. Пара поженилась в 2018 году. Недавно СМИ следили за состоянием здоровья продюсера, после отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Сейчас артист идет на поправку, но скандалы в прессе не утихают.