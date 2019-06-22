СМИ: Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Известно, что артистка вызвала скорую помощь после того, как почувствовав себя плохо.

Медики не смогли помочь актрисе в домашних условиях и приняли решение доставить Лидию Николаевну в больницу.

Напомним, что супругом звезды является продюсер и музыкант Бари Алибасов. Пара поженилась в 2018 году. Недавно СМИ следили за состоянием здоровья продюсера, после отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Сейчас артист идет на поправку, но скандалы в прессе не утихают.