Сб, 22.06.2019
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СМИ: Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

80-летняя Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была срочно госпитализирована в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что артистка вызвала скорую помощь после того, как почувствовав себя плохо.

Причиной стал приступ удушья.

Медики не смогли помочь актрисе в домашних условиях и приняли решение доставить Лидию Николаевну в больницу. 

Как пишут СМИ, причиной удушья стал сильный приступ астмы. 

Напомним, что супругом звезды является продюсер и музыкант Бари АлибасовПара поженилась в 2018 году. Недавно СМИ следили за состоянием здоровья продюсера, после отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Сейчас артист идет на поправку, но скандалы в прессе не утихают. 

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