Вс, 23.06.2019
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Марина Хлебникова ответила Шуре на обвинения в алкоголизме

Марина Хлебникова

ФОТО: скриншот видео

Российская исполнительница Марина Хлебникова стала одной из гостей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". В эфире шоу певица призналась, что да, она исхудала после смерти супруга. Пока ей не удается вернуть свой вес. 

Программа была посвящена чудесному исцелению Бари Алибасова.

Хлебникова появилась в студии и рассказала о том, как сильно переживала за продюсера, которого считает своим крестным отцом. 

В начале своей творческой карьеры Марина Хлебникова появилась на сцене в качестве первой и единственной солистки группы "На-На". Потом она начала успешную сольную карьеру, но всегда следовала советам Бари Каримыча. 

"Я тебя готова убить... Ты прекрасно знаешь, что нет Антона, и ты такое творишь...", - в сердцах сказала Хлебникова Алибасову. 

Она рассказала, как звонила в больницу, как звонила всей группе "На-На" и сыну продюсера. Ведь Марина Арнольдовна относится к Алибасову, как к родному отцу.

"Я была в шоке... Мы все - твои дети! Мы так все тебя любим!", - со слезами на глазах сказала певица. 

Блогер Рустам Солнцев обратился к певице с вопросами, почему она так неузнваева.

"Вы олицетворяете теперь страну, и довольно истерзанную! Что произошло?", - спросил он Хлебникову.

Певица не стала молчать и ответила довольно резко: "Что значит истерзанную? Вы хотите сказать, что вы живете в счастливой стране?...

Я представляю отличную страну! В этой стране живут отличные люди, которые приходят на мои концерты. Они приходят на концерты любого из нас, кто бы не выходил на сцену.

Они поют мои песни. Я представляю страну с огромной гордостью". 

На сказанное Шурой артистка отреагировала только словами: "Прости Господи...". 

Кроме того, меньше года назад певица похоронила своего любимого супруга Антона. Звезда призналась, что ей далась тяжело эта утрата. Она сильно похудела и не может набрать вес. 

"Я не могу пока отыграть вес...", - сказала певица. 

Ранее обнаружившая труп бывшего мужа певица Хлебникова попала в больницу.

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