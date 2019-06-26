Сексапильная "инстаграмщица" Виктория Короткова намекнула, что достигла успеха своим умом

Очевидно, что девушку задевают публикации и комментарии, в которых утверждается, что подобных Instagram-моделей как Виктория кто-то спонсирует. Недавно Виктория написала вопрос для подписчиков на своей странице с соцсетях.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"В который раз убеждаюсь, что наши СМИ любят мусолить тему "кто кого спонсирует". Почему так сложно поверить в то, что девушка в нашей стране при наличии ума и сообразительности, трудолюбия и работоспособности, может добиться успеха самостоятельно?", - написала девушка.

Основная часть подписчиков Виктории не ответили на данный вопрос, но подчеркнули, что девушка великолепно выглядит. А пользователь с ником

"_rssngrl" написал: "Потому, что это проще, чем признать, что кто-то добился большего".

Снимок, на котором девушка позирует без бюстгальтера и едва прикрывшись белым пиджаком, собрал свыше 70 тысяч лайков.

Если верить данным издания Peopletalk, то после участия в шоу "Холостяк" Короткова удвоила (даже утроила) свою аудиторию в Instagram и стала сотрудничать с модными брендами.

Согласно данным Forbes стоимость рекламы на странице Виктории (с 914 тыс. подписчиков) — 120 тысяч рублей (около 1,6 тыс.евро), а за месяц она получает от 800 тыс. до 1,2 млн. (от 11,1 тыс. до 16,7 тыс. евро).