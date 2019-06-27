Чт, 27.06.2019
Безусловно, у грузин после 2008 года есть все основания считать РФ оккупантом. Но поскольку в данный момент вооруженного конфликта между странами нет, то Россия должна стать для Грузии Просто Иностранным Государством. Одним из многих других. Иван Пауков, комментатор TVNET

Полуобнаженная Лобода показала идеальный пресс

Светлана Лобода

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram очередным запоминающимся снимком во время отдыха. 

36-летняя певица опубликовала несколько фотографий в черном бюстгальтере, на которых можно разглядеть ее идеальный пресс. 

Стоит отметить, что видно то, как артистка занимается спортом и сколько проводит времени в зале, ведь ее форма совсем не уступает фитнес-мастерам. 

Поклонники пришли в восторг от снимков певицы.

"Нереально красивая", "Огонь", "Очень красиво", "Спасибо, что убиваете подобными фотографиями", - писали фолловеры. 

Ранее Светлана Лобода сразила поклонников длиннющими ногами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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