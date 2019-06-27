Полуобнаженная Лобода показала идеальный пресс

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram очередным запоминающимся снимком во время отдыха.
36-летняя певица опубликовала несколько фотографий в черном бюстгальтере, на которых можно разглядеть ее идеальный пресс.
Стоит отметить, что видно то, как артистка занимается спортом и сколько проводит времени в зале, ведь ее форма совсем не уступает фитнес-мастерам.
Поклонники пришли в восторг от снимков певицы.
"Нереально красивая", "Огонь", "Очень красиво", "Спасибо, что убиваете подобными фотографиями", - писали фолловеры.