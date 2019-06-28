"Секс продается лучше!": Темникова про Фадеева, откровенные съемки и раздевание

"Пляж на Бали. Мы снимаем клип в купальниках сделанных из белья", - вспоминает певица. Она отмечает, что ей было очень тяжело фотографироваться в таком виде.

"У меня было платье-мини, как купальник - ты сделаешь один шаг и платье уже на уровне живота", - говорит Темникова.

Но такой была установка продюсера, такой была задумка съемки и она ничего не могла поделать.

"Мне это некомфортно... Было два костюма, которые я придумала для группы. Один брючный, с воротником от рубашки и манишкой с пуговицами... Я считаю, что это было красиво и очень эстетично. Я им горжусь!", - утверждает артистка.

Она прекрасно понимает, что хотел от группы Фадеев.

"Секс продается лучше. Как продюсера, я могу понять, но я так и не могла с этим смириться", - подчеркивает Темникова.

Она рассказала про процесс съемок клипа "Мама Люба". Вся снималось на GoPro-камеру и Лена даже не подозревала, как выглядит в кадре. Она рассказала, что ей никто не сказал, что то, что ниже пояса, тоже войдет в финальный монтаж. В итоге получилось невероятно откровенно, в кадр то и дело попадало нижнее белье девушки. Про сцена, в которой Лена натягивает презерватив на конфету, певица вспоминает с отвращением.

"Это была постановка - это было отвратительно! Нам это не нравилось. До сих пор, когда я вижу этот клип на каналах. Я краснею. Но об этом никто не знает", - смущенно говорит Темникова.

Темникова не хочет говорить про Фадеева ни при каких условиях.

"Мне бы хотелось, чтобы он забыл про меня и мое существование. Может быть, в публичном пространстве он меня не так часто вспоминает, но в тусовке каждый день... Мысль была, что может быть от него кто-то уйдет, и он перейдет на кого-то другого", - размышляет Елена.

Она уверена, что без Максима Фадеева она бы точно могла существовать и достигать успеха. Она бы точно пела, но ее "путь был бы совсем другим".

Тем не менее, она не огорчается, ведь тогда бы у нее не было бы мужа и дочери. Истинными причинами ухода она называет отношения между участниками коллектива. Это чувства, которые стали мешать взаимоотношениям и породили массу вранья. И тот направление на обнаженность, которое Елене очень не нравилось. Она подчеркнула, что никогда больше не хотела бы работать с Максом Фадеевым.