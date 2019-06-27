Баженов о Собчак: "С такими друзьями, как вы, никакие враги не нужны!"

Ранее блогер в интервью радиостанции "Эхо Москвы" уже указал, на то, что Ксения вырвала слова из контекста и разговор был совсем другим.

Теперь Баженов полностью раскрывает детали конфликта и публикует разговор целиком.

В беседе становится очевидно, что Собчак намеренно вырвала слова из контекста, а также опустила фразу блогера, о том, что он готов встретиться с представителями компании. Это подтверждают также многочисленные скриншоты переписки Ксении и Евгения.

Собчак яростно пыталась договориться о том, чтобы примирение компании и блогера состоялось на ее YouTube канале под ее камерами. Она писала блогеру: "Ну блин, тебе жалко подарить мне это заявление, что ли? Ты ролик и так сделаешь по итогу".

Но Евгений подчеркнул, что не хотел бы такого рода огласки и хочет, чтобы все разрешилось юридически правильно.

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

"Собчак принесла в интернет свой любимый "Дом-2" и организовала здесь локальный филиал с этими скандалами и срачами по тактике "ножа в спину"", - заявил он.

Блогер указал, что в своей программе "Осторожно, Собчак!" она "стравила каких-то модниц". Позже Одна из участниц скандального выпуска сделала пост в Instagram, где объяснила, что ее приглашали на совершенно другую программу. Речь должна была идти про Instagram, его влияние и светскую жизни. Участница считает, что Ксения намерено создала искусственных конфликт с девушками, которых посадила напротив.

"Интервью не предполагалось, а предполагался срач, говнище по сторонам и треп со скандалом. Все так и получилось. Возможно, что это оправдание одной из участниц. Тем не менее, это натолкнуло меня на мысли", - сказал блогер.

Сначала Собчак приглашала Евгения Баженова на интервью и некий документальный фильм о нем, от которого он отказался.

"Буквально через несколько часов оказалось, что Ксения договорилась с Kinodanz и они готовы разорвать иск", - отметил BadComedian.

Блогер подчеркнул, что ни одно СМИ не могло связаться с компанией, но Ксении Анатольевне это удалось сразу. Kinodanz были готовы отозвать иск, Баженову только требовалось прийти на программу Собчак и устроить дебаты на камеру.

Евгений Баженов подчеркнул, что если кто-то хочет его цитировать, то пусть это делают правильно.

"Я всегда был против цензуры, но я всегда был за мнение по фильмам, играм или определенным событиям. И если вы порадуетесь, что мнение, которое вам не нравится, удалят. То почему вы так уверены, что лично за вашим мнением никогда не придут?".

Блогер также припомнил Собчак ее роль в картине "Гитлер капут!", где в одной из сцен она имитирует занятие сексом с фюрером.

ФОТО: скриншот видео

В завершении Евгений Баженов еще раз поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку в борьбе и не позволил закрыть канал. Он также зачитал сообщение от Ксении, где она берет на себя львиную долю в разрешении конфликта.

"Об отзыве иска, есть большая доля и моего участия... Тебе сложно поверить, сотни журналистов не могут достучаться... Они просто журналисты, а я Ксения Собчак...", - продемонстрировал блогер ее сообщение.