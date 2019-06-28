"Трупы видела на снегу": Успенская рассказала, как ее едва не убили в криминальных разборках

65-летняя российская певица Любовь Успенская стала очередной гостьей блогера Анастасии Ивлеевой на ее YouTube-программе AgentShow 2.0. Артистка рассказала шокирующую историю про "лихие 90-е", когда она стала свидетельницей массового убийства.
В ходе разговора королева шансона призналась, что ее карьера развивалась тяжело. Ей приходилось петь в ресторанах Кисловодска, Еревана, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Успенская даже успела пожить в эмиграции. Успех пришел к ней в 90-е годы в жанре шансон.
Звезда рассказала, что в "лихие 90-е" она попала под настоящий обстрел. Это произошло во время празднования дня рождения.
"После дня рождения на наших глазах шестерых расстреляли. Трупы я видела на снегу...
Там была борьба за власть, группировки... Я не знаю, кто его расстрелял, но то, что он кому-то мешал...
Охрану тоже расстреляли. Я видела, в меня не попали. Я думаю, плохо стреляли", - сказала Успенская.
Ранее звезда призналась, что у нее было столько мужчин, что она не может назвать их количество.
При этом Любовь Успенская утверждает, что добилась всего самостоятельно, без помощи богатых покровителей.