Лобода взволновала поклонников сообщением о свадьбе

Украинская исполнительница Светлана Лобода напугала своих фолловеров в Instagram неожиданным хэштегом про свадьбу.
На снимке звезда находится вместе с дочерью в салоне автомобиля.
"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато", - написала она, добавив хештэг #поразамуж.
Столь двусмысленное обращение удивило поклонников и породило массу вопросов в комментариях. Но были и те, кто знали, что свадьба состоится у сестры Светланы.
"Совет да любовь Вашей сестрёнке. P.S - ждём Вашу", - написал пользователь под ником kleopatra86.
Звездные коллеги также поспешили поздравить семью артистки и пожелали удачи и счастья.