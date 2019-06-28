Пт, 28.06.2019
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Лобода взволновала поклонников сообщением о свадьбе

Светлана Лобода

ФОТО: https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская исполнительница Светлана Лобода напугала своих фолловеров в Instagram неожиданным хэштегом про свадьбу. 

На снимке звезда находится вместе с дочерью в салоне автомобиля. 

"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато", - написала она, добавив хештэг #поразамуж.

 Столь двусмысленное обращение удивило поклонников и породило массу вопросов в комментариях. Но были и те, кто знали, что свадьба состоится у сестры Светланы. 

"Совет да любовь Вашей сестрёнке. P.S - ждём Вашу", - написал пользователь под ником kleopatra86.

Звездные коллеги также поспешили поздравить семью артистки и пожелали удачи и счастья. 

Ранее полуобнаженная Лобода показала идеальный пресс.

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