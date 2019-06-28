Кумиры 90-х: Азиза бросила своего жениха накануне свадьбы

Российская исполнительница Азиза в апреле сообщила, что собирается выйти замуж за композитора Олега Бескровного. Но артистка отменила торжество, так как жених не бросил курить. Об этом пишет StarHit.ru.
Именно Олег Бескровный написал звезде хит "Милый мой, твоя улыбка". 30 лет между ними были теплые отношения, композитор знал все ее тайны и поддержал, когда она осталась одна.
"Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад", - призналась Азиза в программе "Выход в люди".
И вот, почти в канун Нового года Бескровный вновь предложил артистке руку и сердце. Азиза согласилась, понимая, что человек, который так хорошо ее знает, может стать идеальным мужем.
Певица уже выбрала платье и подыскивала подходящий ресторан в Крыму для празднования торжества. Но теперь Азиза решила все отменить — Олег до сих пор не бросил курить, хотя обещал!
"Когда Олег сделал мне предложение, я поставила ему ультиматум: он должен бросить курить. Дымит он уже давно. Но ради меня пообещал завязать с пагубной привычкой", - пояснила Азиза.
Для исполнительницы - это было очень важно, ведь Азиза переносит табачный дым из-за проблем с легкими. У Азизы частые бронхиты.
"К сожалению, мой ультиматум Олег не выполнил. На днях позвонил мне и сказал: "Азизка, я тебя люблю, но курить бросить не могу!" На что я ему ответила: "На нет и суда нет!". С курящим мужем на одной территории я существовать не смогу", - подытожила певица.