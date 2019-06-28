Кумиры 90-х: Азиза бросила своего жениха накануне свадьбы

"К сожалению, мой ультиматум Олег не выполнил. На днях позвонил мне и сказал: "Азизка, я тебя люблю, но курить бросить не могу!" На что я ему ответила: "На нет и суда нет!". С курящим мужем на одной территории я существовать не смогу", - подытожила певица.