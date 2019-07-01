Пн, 1.07.2019
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Лиене Ушакова сразила подписчиков почти обнаженной грудью

Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.facebook.com/LenaUshakova89

Певица и радиоведущая Лиене Ушакова недавно вернулась из России, где принимает участие в телешоу "Ну-ка, все вместе!". Красотка активно продолжает публиковать на своей странице в соцсетях  пикантные фотографии. 

29 июня звезда разместила эротичный снимок в слегка приспущенном бикини.

На фото можно было оценить роскошную грудь Лиене, а волосы певицы были кокетливо заплетены в две косички. 

Раньше у девушки были короткие волосы, которые она покрасила в белый цвет. Но 21 июня красавица разместила на свой странице в Instagram снимки, на которых подробно показала, как ей нарастили волосы. 

Поклонники положительно отнеслись к новому имиджу звезды. Большинство написали, что она настоящая красавица, а косички ей очень подходят. 

Ранее Ушакова смелым фото призналась, что хочет в Playboy

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