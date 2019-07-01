Лиене Ушакова сразила подписчиков почти обнаженной грудью

29 июня звезда разместила эротичный снимок в слегка приспущенном бикини.

На фото можно было оценить роскошную грудь Лиене, а волосы певицы были кокетливо заплетены в две косички.

Раньше у девушки были короткие волосы, которые она покрасила в белый цвет. Но 21 июня красавица разместила на свой странице в Instagram снимки, на которых подробно показала, как ей нарастили волосы.