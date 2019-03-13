Ушакова смелым фото призналась, что хочет в Playboy

Кроме того, Лиене рассказала своим подписчикам, что на канале "Россия 1" стартует новый вокальный проект с ее участием "Ну-ка, все вместе!".

"Грандиозная премьера на телеканале "Россия 1" уже 23.03 – мы увидим всемирно известный вокальный проект "Ну-ка, все вместе!" впервые в России.

Это уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению вокальное шоу. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений.

Самая главная особенность этого поистине народного проекта – в жюри будет 100 человек, и все прямо на сцене", - написала Ушакова.

Лиене пообещала, что более масштабного и объективного народного жюри не было за всю историю российского телевидения. Предводителем жюри будет Сергей Лазарев, а вести проект будет Николай Басков.

Напомним, после кардинальной перемены цвета волос красотка отправилась на съемки в Россию.