Ср, 13.03.2019
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Ушакова смелым фото призналась, что хочет в Playboy

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Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair

Латвийская певица и радиоведущая Лиене Ушакова, которая в конце прошлого года оказалась в центре скандала, опубликовала провокационное и откровенное фото в нижнем белье. Девушка сопроводила снимок хештегом #хочу_в_playboy, отметив в посте российскую версию журнала Playboy.

Кроме того, Лиене рассказала своим подписчикам, что на канале "Россия 1" стартует новый вокальный проект с ее участием "Ну-ка, все вместе!". 

"Грандиозная премьера на телеканале "Россия 1" уже 23.03 – мы увидим всемирно известный вокальный проект "Ну-ка, все вместе!" впервые в России.

Это уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению вокальное шоу. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений.

Самая главная особенность этого поистине народного проекта – в жюри будет 100 человек, и все прямо на сцене", - написала Ушакова. 

Лиене пообещала, что более масштабного и объективного народного жюри не было за всю историю российского телевидения. Предводителем жюри будет Сергей Лазарев, а вести проект будет Николай Басков.

Напомним, после кардинальной перемены цвета волос красотка отправилась на съемки в Россию

Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair

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