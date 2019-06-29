Концерт рэпера Хаски вновь отменили. Реальная причина или новые репрессии?

Выступление Хаски на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге было остановлено. Организаторы приняли такое решение, для безопасности зрителей. Также было отменено выступление артиста ЛСП, который должен был выступить после Хаски.

Известно, что во время выступления артисту отключили микрофон.

По данным журналистов, на площадке собралось около 15 тысяч человек.

Официальной причиной остановки концерта стало то, что зрители пытались прорваться через оцепление охраны, давили первые ряды и поджигали файеры.

Тем не менее, данных о пострадавших нет.

На странице мероприятия "В Контакте" люди высказывают свое недовольство организацией фестиваля. Площадка не была предназначена для такого количества людей. Зрители также были недовольны качеством звука во время выступления. Большинство не понимало, почему следовало отменять и выступление ЛСП. Комментаторы подчеркнули, что ехали ради этого концерта десятки и сотни километров.

"Если бы они и правда отменили концерт из-за дебоша, то могли бы нормально об этом сообщить", - пишет в комментариях пользователь Наташа Смолина. Девушка подчеркивает, что звук во время концерта Хаски был ужасный, а потом и вовсе пропал.

Напомним, в ноябре, перед выступлением Хаски, владельцы клуба были предупреждены, что в выступлении присутствуют элементы "экстремизма".

Артист был задержан, когда после отмены концерта поднялся на крышу машины и попытался провести импровизированный концерт для фанатов - он был арестован на 12 дней за хулиганство.

В своей лирике 26-летний Хаски часто обращается к таким темам, как бедность, коррупция, жестокость полиции, а его последний клип и вовсе направлен на попытку показать то, что вокруг "общество потребления" и всех пытаются сделать одинаковыми.

26 мая Хаски выпустил новый клип "Детка-Голливуд".

На первых кадрах артист лежит на дне мусорного бака.

Вокруг него фантики и бутылки с надписями "Аборт", "Паника", "Рабский труд", "Ритуальное изнасилование", "Ложность", "Чрево" и, кажется, "Кома".

Герой клипа - это парень в женской одежде, которому показывают лучшую жизнь - "Голливудскую мечту". Люди в специальных одеждах ищут беременных и изымают детей, создавая новое "общество потребления". Мир главного героя - это город, который слился с Востоком - Китаем. Об этом говорят неоновые вывески с иероглифами.