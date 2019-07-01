А как же Тилль? Лобода заинтриговала фолловеров снимком с незнакомцем

Именно в романе с немецким исполнителем подозревают Светлану Лободу. Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода родила дочь Тильду. Имя отца держится в тайне. Светлана не комментирует слухи о романе с певцом, но и не опровергает, что Лидеманн имеет отношение к появлению на свет ее младшей дочери. Еще больший ажиотаж вызвал приезд артиста в больницу, когда певице внезапно стало плохо.