А как же Тилль? Лобода заинтриговала фолловеров снимком с незнакомцем

Популярную исполнительница Светлана Лобода разместила на своей странице фотографию с неизвестным мужчиной, чем вызвала у своих подписчиков массу вопросов.
Фолловеры артистки сразу догадались, что мужчина с которым сфотографировалась певица не Тилль Линдеманн.
Именно в романе с немецким исполнителем подозревают Светлану Лободу. Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода родила дочь Тильду. Имя отца держится в тайне. Светлана не комментирует слухи о романе с певцом, но и не опровергает, что Лидеманн имеет отношение к появлению на свет ее младшей дочери. Еще больший ажиотаж вызвал приезд артиста в больницу, когда певице внезапно стало плохо.
Теперь Лобода создала новую интригу.
У человека на снимке на руке виднеется татуировка "LA", а внимательные поклонники отметили, что у лидера группы Rammstein такой татуировки нет.
Фолловеры также отметили, что по телосложению незнакомец уступает немецкому артисту.
"Тилль здоровый и волосатый. Как минотавр", "Не Тилль это", "У него нет такой тату", "Это молодой парень", - писали люди в комментариях.
Светлана сфотографировалась со спины. На снимке были видны только белокурые волосы артистки.
Примечательно, что на кофте артистки были написаны строчки из песни Виктора Цоя "Дождь для нас".
Некоторые из поклонников певицы предположили, что возможно так Светлана намекает на скорый выход нового сингла.