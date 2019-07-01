Пн, 1.07.2019
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После пережитого в Египте насилия Мара Катарска поделилась откровенным позитивным фото
Жизнь продолжается!

ФОТО: скриншот instagram.com/marakatarska

Молодая латвийская певица Мара Катарска, в начале года в Хургаде (Египет) взятая в заложницы и подвергавшаяся жестокому обращению со стороны мужчины арабского происхождения, в которого была влюблена, похоже, окончательно оправилась от пережитого.

На своей страничке в Instagram Мара поделилась очень позитивным снимком из Греции, на котором она запечатлена в белом бикини

"Что делает тебя по-настоящему счастливым?" - обратилась певица с вопросом к своим подписчикам в комментарии к этому кадру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, родственники молодой латвийской певицы Мары Катарской в начале этого года распространили в соцсетях заявление о ее исчезновении. Вскоре для мамы девушки были собраны деньги на билет, и она отправилась в Хургаду на поиски дочери. В итоге Маре удалось вернуться домой.

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