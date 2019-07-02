Вт, 2.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

Соскучились? Сексапильная Катя Кищук показала свой отдых на Филиппинах

Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук, которая недавно начала свою сольную карьеру продемонстрировала своим подписчикам фрагменты своего отдыха на острове Бохол (Филиппины). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💞💞💞

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Девушка разместила короткое видео, на котором она ныряет с аквалангом. 

Но самый большой восторг поклонников вызвал снимок Кати в купальнике. 

За неполные шесть часов фотография набрала свыше 230 тысяч лайков, а поклонники звезды оставили свыше десятка комментариев. 

Подписчики звезды написали, что Кишук невероятно красива и вновь "балует" фолловеров своими пикантными фотографиями. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ