Соскучились? Сексапильная Катя Кищук показала свой отдых на Филиппинах

Бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук, которая недавно начала свою сольную карьеру продемонстрировала своим подписчикам фрагменты своего отдыха на острове Бохол (Филиппины).
Девушка разместила короткое видео, на котором она ныряет с аквалангом.
Но самый большой восторг поклонников вызвал снимок Кати в купальнике.
За неполные шесть часов фотография набрала свыше 230 тысяч лайков, а поклонники звезды оставили свыше десятка комментариев.
Подписчики звезды написали, что Кишук невероятно красива и вновь "балует" фолловеров своими пикантными фотографиями.