Паттинсон отказался от интимных действий с собакой во время съемок

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Английский актер и модель Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) отказал режиссеру сниматься в сцене с мастурбацией собаки. Решение артиста также поддержали активисты из общества защиты животных (PETA). Об этом пишет издание TMZ.
Это произошло на съемках короткого эпизода фильма Good Time ("Хорошее время").
Об этом актер рассказал на шоу Джимми Киммела.
Он отметил, что режиссер его последнего фильма "Хорошее время" хотел, чтобы он снял сцену, в которой он угождал псу, но Паттинсон категорически отказался.
Зоозащитники в восторге от поступка Паттинсона. Они считают, что сцена является формой жестокого обращения с животными, а также "растлением детей".
На данным момент организация проводит расследование.
Напомним, сейчас Роберт Паттинсон снимается в Таллинне в новой картине Кристофера Нолана "Догма".