Вт, 2.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

5 причин чаще есть сливу
Для сердца, при лишнем весе и еще...

ФОТО: Pixabay

Один из доступных летних фруктов у нас - слива, которая очень полезна для здоровья. Можно привести минимум пять причин чаще ее употреблять.

Много витаминов. Плоды сливы содержат ряд витаминов и минералов, которые улучшают состояние разных систем организма. Так, в сливе есть калий и магний - лучшие нутриенты для улучшения работы сердца, а также витамины группы B и витамин PP, полезные для сосудов, нервов и органов зрения.

Защищает от атеросклеротических бляшек и тромбов. Употребление сливы содействует выведению из сосудов лишнего холестерина, что служит профилактикой атеросклеротических образований. Кроме того,

слива, благодаря своей насыщенности витаминами, обладает свойством стимулировать синтез эритроцитов и потому очень полезна для людей с малокровием.

Также содержащиеся в сливе вещества улучшают кровообращение и предотвращают развитие тромбов.

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Полезна при урологических заболеваниях. За счет высокого содержания в сливе калия ее потребление активизирует выведение из почек лишней соли и жидкости, что делает этот фрукт очень полезным при болезнях почек и мочевыводящей системы.

Укрепляет мышцы. Потеря мышечного тонуса - один из характерных маркеров старения. Люди, которые едят сливу, помогают своим мышцам расти и становиться крепче.

Калий, которого так много в сливе, стимулирует передачу нервных импульсов нервно-мышечным узлам, что и стимулирует активность мышечной ткани в организме.

Сладкая, но диетическая. Слива способна заменить сладости, но при этом, в отличие от десертов, содержит в себе витамины и клетчатку, а также отличается низкой калорийностью. Врачи рекомендуют употреблять сливу людям с лишним весом и нарушениями обмена веществ, а также тем, кто хочет сохранять фигуру.

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