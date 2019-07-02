5 причин чаще есть сливу

Много витаминов. Плоды сливы содержат ряд витаминов и минералов, которые улучшают состояние разных систем организма. Так, в сливе есть калий и магний - лучшие нутриенты для улучшения работы сердца, а также витамины группы B и витамин PP, полезные для сосудов, нервов и органов зрения.

Защищает от атеросклеротических бляшек и тромбов. Употребление сливы содействует выведению из сосудов лишнего холестерина, что служит профилактикой атеросклеротических образований. Кроме того,

слива, благодаря своей насыщенности витаминами, обладает свойством стимулировать синтез эритроцитов и потому очень полезна для людей с малокровием.

Также содержащиеся в сливе вещества улучшают кровообращение и предотвращают развитие тромбов.

Полезна при урологических заболеваниях. За счет высокого содержания в сливе калия ее потребление активизирует выведение из почек лишней соли и жидкости, что делает этот фрукт очень полезным при болезнях почек и мочевыводящей системы.

Укрепляет мышцы. Потеря мышечного тонуса - один из характерных маркеров старения. Люди, которые едят сливу, помогают своим мышцам расти и становиться крепче.

Калий, которого так много в сливе, стимулирует передачу нервных импульсов нервно-мышечным узлам, что и стимулирует активность мышечной ткани в организме.