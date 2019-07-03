Продюсер: Фриске научила Семенович мастерски скрывать любовников

Продюсер Олеся Сазыкина долгие годы работала с коллективом "Блестящие". Женщина рассказала журналистом, что у солисток были богатые любовники, но девушки умело это скрывали. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на издание "Экспресс-газета".
Она призналась, что Жанна Фриске встречалась с продюсером коллектива Андреем Грозным.
Именно поэтому она ездила на автомобиле "Ауди ТТ".
Поющая в группе Ксения Новикова получила подарок-автомобиль от актера Михаила Беспалова, а Анастасия Осипова ездила на дорогой машине, которую ей подарил теннисист Марат Сафин.
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Сегодня день рождения у российской певицы, участницы групп «Стрелки» (2003-2006), «Блестящие» (2007-2015) Анастасии Осиповой. Родилась она в 1985 году в Караганде (Казахская ССР). Анастасия, творческих успехов! -------------------------------------- #новости #новостишоубизнеса #шоубизнес #казахстан🇰🇿 #шоубиз #новости24 #newsonline #onlinenews #певица #певицыроссии #осипова #анастасияосипова #настяосипова #караганда #сднемрождения #деньрождения #birthday #happybirthday
Сазыкина отмечает, что как у Жанны Фриске, так и у Андрея Грозного, были и другие отношения. Просто их тщательно скрывали.
Продюсер утверждает, что Жанна встречалась с мужчинами вдали от посторонних глаз. Она не хотела, чтобы кто-то узнал, про их отношения. Однажды их случайно застал брат продюсера Михаил, который также работал на группу "Блестящие".
Анны Семенович тоже имела влиятельных любовников. Она их также тщательно скрывала.
Издание сообщает, что однажды когда Семенович праздновала свой день рождения в клубе "Метелица". Там был некий молодой человек, который пришел именно к ней. Но никто не знал его личность.
Сама Анна позже смеялась и шутила, что это Жанна Фриске научила ее мастерски скрывать любовников.