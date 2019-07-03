Продюсер: Фриске научила Семенович мастерски скрывать любовников

Она призналась, что Жанна Фриске встречалась с продюсером коллектива Андреем Грозным.

Именно поэтому она ездила на автомобиле "Ауди ТТ".

Поющая в группе Ксения Новикова получила подарок-автомобиль от актера Михаила Беспалова, а Анастасия Осипова ездила на дорогой машине, которую ей подарил теннисист Марат Сафин.

Сазыкина отмечает, что как у Жанны Фриске, так и у Андрея Грозного, были и другие отношения. Просто их тщательно скрывали.

Продюсер утверждает, что Жанна встречалась с мужчинами вдали от посторонних глаз. Она не хотела, чтобы кто-то узнал, про их отношения. Однажды их случайно застал брат продюсера Михаил, который также работал на группу "Блестящие".

Анны Семенович тоже имела влиятельных любовников. Она их также тщательно скрывала.

Анна Семенович ФОТО: https://www.instagram.com/ann_semenovich

Издание сообщает, что однажды когда Семенович праздновала свой день рождения в клубе "Метелица". Там был некий молодой человек, который пришел именно к ней. Но никто не знал его личность.

Сама Анна позже смеялась и шутила, что это Жанна Фриске научила ее мастерски скрывать любовников.