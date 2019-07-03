Фото: Подписчики ополчились на Бузову из-за секси поз в леопардовом купальнике

Начались публикации с отпуска достаточно невинно.

Бузова отметила, что очень много работает, но ей все-таки удалось найти время и приехать к друзьям на полтора дня.

(орфорграфия и пунктуация автора сохранены)

"Я на лазурном берегу Франции в Сан-Тропе. Прилетела к друзьям. Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какая невероятная красота вокруг. Жизнь прекрасна", - написала Ольга.

Но постепенно на фото "градус пикантности" стал повышаться, и когда Оля начала сниматься в леопардовом купальнике, многие из подписчиков не выдержали.

Фолловеры звезды разразились настоящим гневом.

Часть из них были возмущены тем, что Ольга Бузова опубликовала так много снимков со своими ягодицами.

"Ни один нормальный мужчина, с серьёзными намерениями никогда не будет с женщиной, которая бесконечно выставляет свою жопу!", "Сколько можно? Лучше в красивых платьях пофотайся", "Не знает, как уже от комплексов избавиться", "Больше показать нечего", "Дети же тоже смотрят", - писали комментаторы.

Подписчики посоветовали Ольге быть скромнее, иначе звезда "никогда не выйдет замуж".

Вторая часть поклонников стали подозревать, что звезда прибегает к фотошопу и ее фигура не так идеальна, как Бузова старается это показать.

"Кто-то спалился с фотошопом", - написал пользователь с ником nessises.