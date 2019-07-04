Солист Rammstein срочно прилетел в Киев. Замешана ли тут Лобода?

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Киев. 28 июня в Сети стали появляться фотографии со знаменитым музыкантом. Общим снимком с западной звездой поделился супруг Насти Каменских Потап на своей Instagram-странице.
Истинные причины приезда не называются. Но многочисленные СМИ, в том числе издание Газета.ru, сообщают, что причиной может быть ревность. Дело в том, что артист, которому приписывают отцовство младшей дочери Светланы Лободы - Тильды, прилетел в Киев сразу после того, как в Интернете появились фотографии певицы с другим мужчиной.
Издание передает со ссылкой на портал Paparazzi, что поводом к ревности могли стать снимки звезды с артистом балета Freedom Константином Гордиенко.
"У Лободы всегда все под контролем",- подписал Гордиенко фото со съемок клипа певицы.
"Love, love, love", — ответила исполнительница.
Кроме того, Светлана разместила в своем сторис видео, где целует Гордиенко в щеку.