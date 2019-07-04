Солист Rammstein срочно прилетел в Киев. Замешана ли тут Лобода?

Истинные причины приезда не называются. Но многочисленные СМИ, в том числе издание Газета.ru, сообщают, что причиной может быть ревность. Дело в том, что артист, которому приписывают отцовство младшей дочери Светланы Лободы - Тильды, прилетел в Киев сразу после того, как в Интернете появились фотографии певицы с другим мужчиной.