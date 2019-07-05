Пт, 5.07.2019
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В Ригу начинает летать российский лоукостер "Победа"

Стюардесса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexei Kopayev/TASS

Российский лоукостер "Победа" с 5 июля начнет выполнять регулярные рейсы в Ригу, сообщили в авиакомпании.

Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям в течение календарного лета, а с 16 сентября рейс будет ежедневным.

В компании отметили, что Рига станет первым городом Латвии в маршрутной сети "Победы".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года. Выполняет рейсы на самолетах "Boeing-737-800" в одноклассной компоновке.

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