Пт, 5.07.2019
Можно, конечно, забыть историю окрестностей улицы Авоту, можно надеть белье и на греческие статуи, а на картины Люсьена Фрейда - черную драпировку, ведь как такую обнаженку может изображать художник, который рисовал портрет английской королевы... Владислав Лакше, художник Ghetto Games

В Москве срочно прооперирован певец Юрий Шатунов

Юрий Шатунов

ФОТО: Пресс-фото

Популярный исполнитель Юрий Шатунов был госпитализирован в одну из клиник Москвы сразу после гастрольного тура. Об этом пишет издание "Комсомольская правда"

Прессе информацию сообщил директор певца Аркадий Кудряшов. 

Известно, что в больницу артист был доставлен 2 июля. 

"В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, поел, чувствует себя хорошо", - отметил директор звезды. 

Кудряшов объяснил, что артист пробудет в больнице еще неделю. А потом отправится в другую клинику, чтобы удалить зуб, с которого началось воспаление. Он также поблагодарил врачей за профессионализм и быструю реакцию.

Началось все с неожиданной зубной боли, которая возникла на гастролях в Новороссийске. Оказалось, что Шатунов перенес простуду, которая вызвала осложнения. Певец не хотел подводить поклонников и "провел оставшиеся концерты, принимая перед ними обезболивающие".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ