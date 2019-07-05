В Москве срочно прооперирован певец Юрий Шатунов

Популярный исполнитель Юрий Шатунов был госпитализирован в одну из клиник Москвы сразу после гастрольного тура. Об этом пишет издание "Комсомольская правда"
Прессе информацию сообщил директор певца Аркадий Кудряшов.
Известно, что в больницу артист был доставлен 2 июля.
"В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, поел, чувствует себя хорошо", - отметил директор звезды.
Кудряшов объяснил, что артист пробудет в больнице еще неделю. А потом отправится в другую клинику, чтобы удалить зуб, с которого началось воспаление. Он также поблагодарил врачей за профессионализм и быструю реакцию.