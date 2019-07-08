Фанатки солиста группы "Иванушки Int." грозились изуродовать его жену

Со своей будущей женой Лолой Кирилл познакомился на новогодней вечеринке у друзей. Девушка не сразу узнала популярного артиста, но молодой человек ей сразу понравился. На Старый Новый год Кирилл позвонил и пригласил Лолу на семейный ужин, где и познакомил с мамой.

Как вспоминают оба, они сразу почувствовали что-то, но влюбились в друг друга позднее. Теперь пара вместе уже 20 лет.

Но популярность Кирилла отражалась на их семейной жизни. Тем не менее Лола была очень терпеливой и разумной женщиной. Она неоднократно общалась с фанатками мужа, который звонили им домой. Порой находила слова, чтобы успокоить взволнованных девушек.

Популярность звездного мужа только росла, и однажды в адрес Лолы стало поступать много угроз. Поклонницы стали угрожать, что изуродуют женщину, вылив на нее кислоту.

Это не на шутку напугало Кирилла. Он волновался за сына и за жену. Тогда вместе с группой певец собрал пресс-конференцию, где заявил, что если кто-то из фанаток тронет его жену, он уйдет со сцены навсегда.

Андреев подчеркнул, что семья для него была и есть на первом месте.