Видео: Популярная телеведущая открывает бутылку грудью

Российская популярная телеведущая и актриса Яна Кошкина опубликовала на своей Instagram-странице видео, показав, что тоже приняла участие в популярном челлендже #BottleCapChallenge.
Стоит отметить, что звезда была несколько оригинальна и открыла бутылку при помощи груди.
"А вот и мой ответ @jasonstatham! Передаю эстафету... ", - написала Яна.
Подписчики девушки были в восторге от столь оригинального решения.
"На это можно смотреть вечно", "Все, Яна выиграла bottlecapchallenge", "Сисечки наше все", "Стетхем отдыхает", - писали фолловеры в комментариях.
Напомним, телезвезда гордится своим подтянутым телом, поэтому время от времени радует подписчиков пикантными фотографиями.
Россиская актриса и телеведущая Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. Девушка уже исполнила множество эпизодических ролей в кино. Свою телевизионную карьеру красавица совмещает с работой в модельном бизнесе. Самые известные работы Яны - "Домашний арест", "Звоните Ди Каприо!", "Одноклассницы", "Я худею", "Динозавр", "Напарник", "Молодежка", "Мамочки" и т.д.