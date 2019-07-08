Видео: Популярная телеведущая открывает бутылку грудью

Стоит отметить, что звезда была несколько оригинальна и открыла бутылку при помощи груди.

"А вот и мой ответ @jasonstatham! Передаю эстафету... ", - написала Яна.

Подписчики девушки были в восторге от столь оригинального решения.

"На это можно смотреть вечно", "Все, Яна выиграла bottlecapchallenge", "Сисечки наше все", "Стетхем отдыхает", - писали фолловеры в комментариях.

Напомним, телезвезда гордится своим подтянутым телом, поэтому время от времени радует подписчиков пикантными фотографиями.