"Merry Christmas!": В Даугавпилсе слепили снеговика в июле
Первая неделя июля смогла удивить необычайным разгулом стихии: бури, смерчи, грозовые ливни и град. Однако есть люди, которые всегда найдут положительное в любой погоде. Вот и жители Даугавпилса не растерялись и "слепили" снеговика из града.
Фотографией поделился один пользователь социальной сети Facebook. Снимок был сделан 7 июля, как можно понять из подписи к фото: "07.07.2019".
На кадре виден небольшой снеговик, который стоит на зеленой, летней поляне.
Данной публикацией в Facebook уже поделились более 400 пользователей.
"Merry Christmas!!! HoHoHo", "Шедевр", "это гениально!))) ахах)))", "Градовик?", - комментируют снимок люди.
Ранее Русский TVNET уже показывал кадры непогоды и последствий от очевидцев:
Галерея: Ливни затопили столичные улицы