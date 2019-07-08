Пн, 8.07.2019
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"Merry Christmas!": В Даугавпилсе слепили снеговика в июле
Фото

Снеговик

ФОТО: depositphotos.com

Первая неделя июля смогла удивить необычайным разгулом стихии: бури, смерчи, грозовые ливни и град. Однако есть люди, которые всегда найдут положительное в любой погоде. Вот и жители Даугавпилса не растерялись и "слепили" снеговика из града. 

Фотографией поделился один пользователь социальной сети Facebook. Снимок был сделан 7 июля, как можно понять из подписи к фото: "07.07.2019".

На кадре виден небольшой снеговик, который стоит на зеленой, летней поляне.

Данной публикацией в Facebook уже поделились более 400 пользователей.

"Merry Christmas!!! HoHoHo", "Шедевр", "это гениально!))) ахах)))", "Градовик?", - комментируют снимок люди. 

Ранее Русский TVNET уже показывал кадры непогоды и последствий от очевидцев:

Галерея: Ливни затопили столичные улицы 

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