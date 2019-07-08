"Merry Christmas!": В Даугавпилсе слепили снеговика в июле

Первая неделя июля смогла удивить необычайным разгулом стихии: бури, смерчи, грозовые ливни и град. Однако есть люди, которые всегда найдут положительное в любой погоде. Вот и жители Даугавпилса не растерялись и "слепили" снеговика из града.