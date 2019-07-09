В Вентспилсе пройдет самый большой латвийский хип-хоп фестиваль

12 и 13 июля в Вентспилсе состоится международный фестиваль уличного спорта Ghetto Games Festival. Впервые в рамках спортивных мероприятий пройдёт хип-хоп фестиваль, где соберутся лучшие латвийские представители этого жанра, сообщает портал balticevents.info.
"Прошло уже много лет с того момента как мы начали проводить фестиваль в Вентспилсе. Такие виды спорта, как баскетбол 3х3, скейтборд и BMX freestyle официально уже вошли в программу олимпийских игр. В других странах масштабные фестивали экстремальных видов спорта акцентируют внимание на музыку. В большинстве своём хип-хоп является неотъемлемой частью этого мероприятия", - рассказывает основатель Ghetto Games Festival Раймонд Элбакян.
На протяжении двух дней на большой площади нового концертного зала Latvija будет установлена сцена,
где соберутся лучшие латвийские хип-хоп исполнители - Ansis, Ozols, Edavārdi, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Latgalīšu reps, Skutelis, Viņa, Fakts, Brīvrunu Projekts, Fanya и Beirak, Če и Xa и многие другие.
Ghetto Games Festival проводится с 2012-ого года. Вход на фестиваль абсолютно бесплатный. Больше информации о мероприятии на официальном сайте мероприятия.
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